اشتباكات بين الحشد الشعبي ومجموعة من داعش جنوب صلاح الدين ⁧

2020/03/15 | 10:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بحدوث اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي ومجموعة من داعش جنوب صلاح الدين .وقال المصدر لـ”الغد برس”، تم “حدوث اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي ومجموعة من داعش […]

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