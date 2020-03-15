الرئيس الصيني يتعهد بتقديم أكبر مساعدة ممكنة لإيران لمكافحة كورونا

2020/03/15 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في رسالة وجهها لنظيره الإيراني، حسن روحاني، بتقديم “كل المساعدات الممكنة” لإيران في مكافحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية، أن شي جين بينغ وجه مؤخرا رسالة لروحاني، حيث “أعرب له عن خالص تعازي الصين حكومة وشعبا” بضحايا انتشار فيروس كورونا.وشدد شي جين بينغ، حسب […]

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