معمل سمنت كبيسة ينفض غبار التخريب ويباشر الإنتاج

2020/03/15 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تعرضه إلى عمليات التخريب والتدمير من قبل عصابات داعش الإرهابية عام 2014 ،التي طالت سبعين في المئة من منشآته الحيوية، عاد معمل سمنت كبيسة لينفض غبار الإرهاب والدمار ،وينطلق بالعمل من جديد ،بعد أن وصلت نسبة الخراب فيه إلى أكثر من 70 في المئة من منشآته الحيوية.

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