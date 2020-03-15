صلاح الدين تعلن عن فرض حظر للتجول في المحافظة بدءاً من الثلاثاء

2020/03/15 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن فرض حظر للتجول في المحافظة بدءاً من الثلاثاء المقبل.واعلنت خلية الأزمة في صلاح الدين في بيان تلقته المستقلة ، إنه ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، قررت المحافظة فرض حظر للتجول في اعتبارا من الثلاثاء المقبل والى يوم 25/3.

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