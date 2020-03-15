الخربيط : رئيس الوزراء القادم يجب أن يتميز بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات

2020/03/15 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، على أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يتميز بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.وقال الخربيط في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “أهم ما يجب أن يميز رئيس الوزراء القادم هو أن يكون قوياً وقادراً على مواجهة التحديات […]

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