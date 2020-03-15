المحافظات العراقية التي اعلنت حظراً للتجوال بسبب كورونا

2020/03/15 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن فرض حظر للتجوال فيها كإجراء احترازي لمنع انتشار فايروس كورونا.واعلنت محافظتا اربيل والسليمانية عن فرض حظر للتجوال بدأ منذ يوم امس وينتهي يوم غد الاثنين.فيما اعلنت محافظة بابل عن فرض حظر للتجوال في قضاء المسيب فقط من اليوم الاحد ويستمر حتى اشعار اخر.واعلنت محافظة ذي قار

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