بالصور.. دخول بغداد ممنوع من جهة ’’سيطرة اللج’’ وزحام في الوافدين والسيارات أمام المدخل

2020/03/15 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم) من محافظة واسط، الاحد (15 آذار 2020)، بإغلاق سيطرة اللج، منفذ الدخول من واسط الى العاصمة بغداد تنفيذاً لقرار خلية الازمة.





وقال مراسلنا، إن القوات الأمنية منعت المواطنين من دخول العاصمة بغداد، بما فيهم الزوار والسيارات، امتثالاً وتنفيذاً لقرار خلية الازمة الذي يقضي بعدم التنقل بين المحافظات.





بغداد اليوم - ميسان

أعلنت خلية الأزمة في محافظة ميسان، الأحد (15 آذار 2020)، تعطيل الدوام الرسمي في عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظة لمدة 7 ايام.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها " قررت تعطيل الدوام الرسمي في عدد من الدوائر

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، الأحد، حظر التجوال بالمحافظة اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، أنها "تعلن حظر التجوال بالمحافظة اعتباراً من الثلاثاء المقبل".

ولم تسجل محافظة صلاح الد

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، عن موعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال ازداد عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا، فيما أكد أن هناك صعوبات في الحصول على الأموال في الوقت الحالي.

وقال علاوي في لقاء متلفز، مساء أمس السبت

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