خلية أزمة ميسان تعطل الدوام الرسمي في 11 دائرة ومؤسسة بالمحافظة

2020/03/15 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت خلية الأزمة في محافظة ميسان، الأحد (15 آذار 2020)، تعطيل الدوام الرسمي في عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظة لمدة 7 ايام.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها " قررت تعطيل الدوام الرسمي في عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظة لمدة 7 أيام، تبداً من اليوم وتستمر لغاية 21 من اذار الحالي منعاً لانتشار فيروس كورونا".

وأضافت الخلية بحسب البيان، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لدوائر التقاعد، الضريبة، قسم الحماية الاجتماعية، مؤسستي السجناء والشهداء، قسم مكتب التشغيل، الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، التسجيل العقاري، دائرة كاتب العدل، دائرة التنفيذ، دائرة رعاية القاصرين.

وكانت قيادة شرطة محافظة ميسان، أعلنت، أمس السبت، دخول قرار خلية الأزمة المركزية بمنع التنقل بين المحافظات، احترازيا ضد انتشار وباء كورونا، حيز التنفيذ اعتباراً من فجر الاحد 15 اذار 2020.

وقالت القيادة في بيان، إن "المباشرة فعليا بغلق مداخل محافظة ميسان أمام حركة التنقل للمواطنين في تمام الساعة الخامسة صباحا"، مشيرة الى انه "سيتمسر لمدة عشرة أيام".





وأضافت القيادة انه "سيتم استثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وحركة الموظفين من قرار المنع"، داعية المواطنين في المحافظة الى "الالتزام بالقرار من اجل ضمان سلامتهم".

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم) من محافظة واسط، الاحد (15 آذار 2020)، بإغلاق سيطرة اللج، منفذ الدخول من واسط الى العاصمة بغداد تنفيذاً لقرار خلية الازمة.





وقال مراسلنا، إن القوات الأمنية منعت المواطنين من دخول العاصمة بغداد، بما فيه

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، الأحد، حظر التجوال بالمحافظة اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، أنها "تعلن حظر التجوال بالمحافظة اعتباراً من الثلاثاء المقبل".

ولم تسجل محافظة صلاح الد

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، عن موعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال ازداد عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا، فيما أكد أن هناك صعوبات في الحصول على الأموال في الوقت الحالي.

وقال علاوي في لقاء متلفز، مساء أمس السبت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلية أزمة ميسان تعطل الدوام الرسمي في 11 دائرة ومؤسسة بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية أزمة ميسان تعطل الدوام الرسمي في 11 دائرة ومؤسسة بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).