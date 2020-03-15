2020/03/15 | 10:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبس سنة واحدة وغرامة بحق متاجرين بالآثار في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 10:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس سنة واحدة وغرامة بحق متاجرين بالآثار في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس سنة واحدة وغرامة بحق متاجرين بالآثار في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).