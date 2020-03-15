محافظة كربلاء تدرس فرض حظر تجوال في كافة احيائها

2020/03/15 | 10:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محافظة كربلاء المقدسة أن خلية الازمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في المحافظة ستدرس اليوم الاحد فرض حظر على التجوال في كافة احياء المحافظة لثلاثة...

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