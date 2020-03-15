تعرف على الآثار الوخيمة التي يخلفها كورونا بعد الشفاء

2020/03/15 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف أطباء من هونغ كونغ العواقب الوخيمة للالتهاب الرئوي بفيروس كورونا حتى للمتعافين منه.ومنها معاناة المرضى الذين تم شفاؤهم من ضعف وظائف الرئة والاختناق عند المشي بسرعة.ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” اليوم عن أوين زينغ، مديرة مركز الأمراض المعدية في مستشفى الأميرة مارغريت، قولها إن “الاستنتاج حول عواقب الإصابة بالفيروس التاجي يعتمد […]

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