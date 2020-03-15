بريطانيا تعتزم تسن قوانين للطوارئ للحد من انتشار كورونا

2020/03/15 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما وصف منتقدون خطتها لحل ازمة كورونا بأنها شديدة التراخي بريطانيا تسن قوانين جديدة للطوارئ

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