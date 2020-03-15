الملا : القوى الشيعية غير جادة مع قضية تكليف رئيس وزراء جديد

2020/03/15 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قال عضو البرلمان السابق حيدر الملا، أن القوى الشيعية غير جدية في التعامل مع قضية تكليف رئيس وزراء جديد.وقال الملا في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، إنه “لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على أن القوى الشيعية، سواء على مستوى زعامات الخط الأول أو اللجنة السباعية التي تم تشكيلها، […]

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