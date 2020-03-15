“واتسآب” يستعد لطرح تقنية التدمير الذاتي

2020/03/15 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” لطرح تقنية “التدمير الذاتي” للرسائل لأول مرة للمستخدمين.وكانت تلك التقنية قد تم الكشف عنها في وقت سابق، لكن “واتسآب” لم تعلن موعد طرحها بعد، ويبدو أنها بصدد طرح تحديث جديد سيتوفر فيه تلك التقنية.وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن تقنية “التدير الذاتي” ستكون

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