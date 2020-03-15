النقل البحري تؤكد غلق الخط الملاحي مع ايران

2020/03/15 | 10:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت الشركة العامة للنقل البحري،الاحد، ان خط نقل الاشخاص بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية مغلق منذ اكثر من سبعة اشهر وتحديدا منذ نهاية شهر تموز من العام الماضي.





وقالت مدير اعلام وزارة النقل فطومة الموسوي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية بشأن استمرار عمل الخط الملاحي بين العراق وايران، هي معلومات عارية عن الصحة، مبينة ان نظام عمل النقل البحري مرتبط مع دائرة جوازات البصرة والجمارك وهيئة المنافذ الحدودية، وبالتالي فهي المخولة قانونياً بدخول المسافرين ومغادرتهم، وهي في الوقت نفسه تؤكد توقف الخط الملاحي منذ اكثر من سبعة اشهر.

وأشارت إلى أن أبواب الشركة مفتوحة لوسائل الاعلام كافة من أجل نقل المعلومات الرسمية الحقيقية، داعية في الوقت نفسه الى عدم الانجرار وراء الشائعات والاخبار المزيفة مع توخي الدقة والحذر وعدم اثارة الاخبار الكاذبة لاسيما مع ظهور فايروس كورونا في اغلب دول العالم بضمنها العراق وايران، لافتة الى حاجة المواطن العراقي اليوم لرسائل اطمئنان وليس افتعال الاخبار التي لا تمت الى الواقع بصلة.





وشددت الموسوي على انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة للرد على كل من يحاول تشويه الحقائق ويبث اخباراً كاذبة خارجة عن اطار المصداقية والامانة الذي يجب أن يتقيد به الاعلام العراقي ومراعاة الوضع الراهن والحساس الذي تمر به البلاد.

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