الاعمار تعتزم انشاء جسر متعدد الطوابق في مجمع المشن

2020/03/15 | 10:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الأحد، عن استعدادها لاعداد تصاميم لمشاريع جسور جديدة ببغداد لحل الاختناقات المرورية بينها جسر متعدد الطوابق في مجمع المشن.

وقال مدير المركز الوطني للاستشارات الهندسية المهندس حسن مدب مجحم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “المركز عقد اجتماعات لاعداد التصاميم الاولية لمشاريع جسور حديثة في بغداد، منها انشاء جسر متعدد الطوابق في منطقة الزعفرانية بمجمع المشن، وجسرين للمشاة الاول معلق واقع على نهر دجلة بين جسر الاحرار وجسر الشهداء، والثاني بمنطقة المنصور”.

واضاف مجحم، ان “المركز اعد تصاميم مشروع جسر الكريعات للمشاة وفق المواصفات العالمية”، مبينا انه “اعد ايضا التصاميم الاولية لجسر يربط منطقتي السيدية مع الجادرية وجامعة بغداد الذي يهدف الى تقليل الزخم المروري في تقاطع (الجادرية – الجامعة) ولسهولة حركة الطلبة وملاكات الجامعة التدريسية”.

واردف مجحم ان “الوزارة شكلت فريقا هندسيا مشتركا من المركز الوطني للاستشارات الهندسية وملاكات هندسية من الجامعة وامانة بغداد تكون مهامها تقديم دراسة مرورية وفنية للطرق الخاصة بالجسر وتقديم دراسة لمواقع الاستثمار والاستملاك وتحديد المهام اللازمة لعمل اللجنة وفق التوقيتات المحددة”.

ولفت الى ان وزارته طتجري دراسة المواقع لاختيار الانسب انشائيا لهذه الجسور واكمال التصاميم النهائية لتنفيذها، مفصحا عن أن المشاريع ستنفذها شركات الوزارة وبالتنسيق مع امانة بغداد”.

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