صحيفة : رئيس الجمهورية سيلجأ لـ تكليف من يراه هو مناسباً بعد انتهاء المهلة

2020/03/15 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت صحيفة عربية نقلاً عن مصدر مطلع، عن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح من مسألة تكليف رئيس وزراء جديد بعد إنتهاء المهلة الدستورية يوم غد الاثنين ، مشددة ان رئيس الجمهورية قد لا يلجأ إلى تكليف أي مرشح يراه هو مناسباً لهذه المهلة .وذكرت صحيفة الشرق الاوسط عن المصادر أن “رئيس الجمهورية […]

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