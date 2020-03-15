2020/03/15 | 10:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ذي قار: جمع ١٥ عينة من عائلة المصاب الثاني بكورونا واخرين مشتبه بهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 10:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار: جمع ١٥ عينة من عائلة المصاب الثاني بكورونا واخرين مشتبه بهم) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار: جمع ١٥ عينة من عائلة المصاب الثاني بكورونا واخرين مشتبه بهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).