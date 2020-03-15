2020/03/15 | 10:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر طبي: المصاب الاول بكورونا في ذي قار لازال حاملا للفايروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 10:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي: المصاب الاول بكورونا في ذي قار لازال حاملا للفايروس) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي: المصاب الاول بكورونا في ذي قار لازال حاملا للفايروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).