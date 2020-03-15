تحالف الفتح : المرشح الاوفر حظا لرئاسة الوزراء هو مصطفى الكاظمي

2020/03/15 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد مفاوضٌ بارز ضمن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، أن المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، هو رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي.وقال المفاوض في تسريبات لصحيفة العربي الجديد تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد , إن ” اليومين الماضيين شهدا طرح أسماء عدة لرئاسة الحكومة، جرى إخضاعها جميعها لجملة من […]

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