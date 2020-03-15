حقوق الإنسان : على الحكومة إلزام المواطنين بالبقاء في دورهم والبدء بحملة تعقيم

2020/03/15 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الحكومة إلى إلزام المواطنين بالبقاء في دورهم والبدء بحملة التعقيم الميداني.وقال عضو مفوضية حقوق الانسان د.فاضل الغراوي في بيان تلقته المستقلة اليوم الاحد ، “ندعو الحكومة الى تعطيل الدوام لمدة اربعة عشر يوما وإلزام المواطنين بالبقاء في دورهم”.كما طالب الغراوي بـ”البدء في حملات تعقيم […]

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