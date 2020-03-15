مصرف الرافدين : تم صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2020/03/15 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 980 […]

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