طبابة الحشد الشعبي تباشر بعملية تعفير في صلاح الدين

2020/03/15 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين نفذت طبابة اللواء 21 في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عملية تعفير وتطهير لقاطع مسؤولية الحشد شرق صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “ضمن عملية وعي التي اطلقتها هيئة الحشد باشرت كوادر طبابة اللواء 21 بتعفير اماكن جلوس مجاهدي الحشد وعجلاتهم ضمن قاطع مسؤولية شرق […]

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