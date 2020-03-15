المالية النيابية: الحديث عن حجم العجز بالموازنة هو أمر سابق لأوانه

2020/03/15 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان الحديث عن حجم العجز بالموازنة هو أمر سابق لأوانه.قال عضو اللجنة أحمد حمه رشيد، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الحديث عن حجم العجز بالموازنة هو أمر سابق لأوانه وفي غير محله، على اعتبار أن الموازنة لم تشرع، كما أننا بصدد الإعداد لموازنة عام 2021″، مبيناً أن […]

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