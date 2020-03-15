الصحة النيابية تطالب باعلان حالة الطوارئ وتعطيل المؤسسات الحكومية والاهلية #العراق #السومرية

2020/03/15 | 10:59 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاحد، باعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، فيما دعت الى تعطيل المؤسسات...

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