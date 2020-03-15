السليمانية تطالب مدينة حدودية بعد السماح بدخول القادمين من ايران

2020/03/15 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدمت مديرية صحة السليمانية، اليوم الاحد، بحملة تعفير في قضاء بينجوين الحدودي مع ايران، ضمن سلسة اجراءات خاصة لمكافحة فيروس كورونا.وقال صباح هورامي مدير صحة السليمانية، في مؤتمر صحفي من بينجوين، "نقوم اليوم ايضا بحملة تعفير الشوراع والاماكن العامة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا".وحثت المديرية اهالي بينجوين "الابلاغ عن اي شخص يعود من ايران بصورة غير شرعية وعدم السماح له بالدخول الى مدينتهم ونقل الفيروس اليهم والى عوائلهم".وحظرت السلطات في السليمانية واربيل ، التجوال منذ ليل الجمعة - السبت لمدة 48 ساعة في مسعي للحد من تفشي فيروس كورونا.وسجل الإقليم 28 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بينها حالة وفاة وأخرى تعاف، بينما تجاوزت الإصابات المؤكدة في عموم العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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