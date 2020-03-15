2020/03/15 | 11:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: من يضرب القوات الاجنبية عليه الاعلان عن نفسه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 11:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: من يضرب القوات الاجنبية عليه الاعلان عن نفسه) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: من يضرب القوات الاجنبية عليه الاعلان عن نفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).