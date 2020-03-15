التعليم العراقية تجيب قطعياً: لا انهاء للعام الدراسي.. لدينا البديل

2020/03/15 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد، ما يتكرر من انباء حول اعتبار هذه السنة عدم رسوب وانهاء العام الدراسي الحالي.ونقلت صحيفة "الصباح"، الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي قوله، إن "ما يتردد من اخبار بين فترة واخرى بشان إنهاء العام الدراسي الحالي للمراحل غير المنتهية، عارٍ عن الصحة"، مشيرا الى "استخدام الوزارة الطرق البديلة في اكمال العام الدراسي الحالي.وأضاف "لايوجد انهاء للعام الدراسي الحالي والدراسة مستمرة والتعليم تستخدم الطرق البديلة في التدريس عبر منصات التواصل الاجتماعي او عبر منصات الاعلام الالكتروني، اذ شرعت الجامعات بتزويد المحاضرات حتى انتهاء الازمة، والعام سيتم اكماله وليس هنالك اي تأجيل او تأخير أو عبور".ولفت العربي إلى "وجود قنوات تلفزيونية ساهمت في طرح هذه المواد، داعيا الطلبة الى الاشتراك في خدمة الانترنت للمساعدة في معرفة المحاضرات".وبشان تقليص المواد، اوضح العربي، انه "لا يوجد تقليص للمواد وانما اعطاء الامور المهمة للطالب والتي يستفيد منها خلال هذه الفترة لتجاوز الفصل الاول اما الفصل الدراسي الثاني فالوزارة ذاهبة الى اكماله”، منوها الى ان "العطلة حددتها خلية الازمة الى 21 من الشهر الجاري وهي من تحدد تمديدها او الاكتفاء بهذا الحد لأنها المسؤولة عن هذا الوضع".وقررت خلية الأزمة، الجمعة (6 آذار الجاري)، تمديد تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى الـ21 من شهر آذار الجاري.

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