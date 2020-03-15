لمكافحة كورونا.. سامسونغ توّفر خدمة تعقيم للهواتف مجانًا

2020/03/15 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية عن خدمة جديدة تتيح “التعقيم مجانا” لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.وأطلقت “سامسونغ” على الخدمة اسم Galaxy Sanitizing، وتوفر تعقيما مجانيا في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر “تجربة سامسونغ” Samsung Experience في بلدان معينة، وذلك بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.[…]

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