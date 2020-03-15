جنايات كربلاء : الحبس البسيط بحق اربعة متهمين لمتاجرتهم بالآثار

2020/03/15 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أصدرت محكمة جنايات كربلاء / الهيئة الأولى حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي بحق اربعة متهمين بجريمة المتاجرة بالآثار .وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة 44 […]

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