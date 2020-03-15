تصعيد احتجاجي مفاجئ وحرق للإطارات وسط تقاطع البهو في الناصرية

2020/03/15 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارشهد الناصرية اليوم الأحد، تصعيد احتجاجي مفاجئ، حيث أحرق محتجون تقاطع البهو وسط الناصرية، مطالبين بإقالة مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة.وقال مراسل "كلكامش برس"، في المحافظة، بأن "محتجون قاموا بقطع الطريق في تقاطع البهو وأحرقوا الاطارات في تصعيد احتجاجي جديد فيما قاموا بحرق الاطارات امام مكة سنتر وسط المدينة أيضا بالقرب من جسر النصر".وكانت ذي قار قد أعلنت مساء أمس السبت عن تعطيل الدوام وحظر شامل للتجوال بالمحافظة كاجراءات وقائية من فايروس كورونا.

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