باريس سان جيرمان يحدد سعر نيمار... وبرشلونة يتحضر للصفقة

2020/03/15 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنشرت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان مستعد لخروج نجمه البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.فبحسب موقع شبكة "espn" التلفزيونية فإن إدارة النادي الباريسي حددت سعرا لخروج نجمها، ليبلغ 150 مليون يورو.وأفاد المصدر نفسه بأن الإدارة الباريسية ستغلق بابها أمام مسألة رحيل كيليان مبابي وأنها ستعمل كل ما بوسعها لكي يستمر المهاجم الفرنسي الشاب رفقة بطل فرنسا.وحسبما أكدت الشبكة التليفزيونية فإن ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، على علم برغبة نيمار في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وأن النادي يرفض تماما الدخول في صراع جديد يماثل ما حدث الصيف الماضي، مشيرة إلى أن تتويج الفريق بالدوري الفرنسي وتقديم موسم جيد في دوري أبطال أوروبا سيزيد من احتمالية رحيله الصيف المقبل.ويرغب برشلونة في إعادة النجم البرازيلي الى صفوفه، في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من مرة رغبته بضمه.يذكر أن البرازيلي خاض رفقة فريقه الفرنسي هذا الموسم 15 مباراة في الدوري، مسجلا 13 هدفا وفي رصيده 6 تمريرات حاسمة.

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