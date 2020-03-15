فيروس كورونا يضرب دولة أفريقية جديدة

2020/03/15 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة أفريقية جديدة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وبحسب وكالة “فرنس برس”، أعلن وزير الصحة في دولة أفريقيا الوسطى، بيير سومسيه تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.وقال سومسيه إن الحالة لمواطن إيطالي يبلغ من العمر 74 عاما، مضيفا أنه وصل إلى أفريقيا الوسطى في 8 مارس […]

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