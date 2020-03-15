الكعبي: استمرار الاستهانة بكورونا سندفع ثمنه غاليا

2020/03/15 | 11:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاحد، الشعب العراقي الكريم إلى ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والاجراءات الوقائية التي تصدرها خلية الازمة والجهات الطبية المختصة، للوقاية من فايروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد .وحذر الكعبي في بيان تلقته وكالة صدى، من “الاستهانة واللا مبالاة في التعامل مع الاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء

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