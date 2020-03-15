2020/03/15 | 11:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ , الاحد، عن جمع معلومات عن عدد من المخالطين بشخص مصاب بوباء كورونا الذي كان قادما من ايران برحلة علاجية وقد تم حجر 35 شخصا للتاكد منهم, مبينة أن جميع المحجرين في صحة جيدة ولم تؤشر فحوصاتنا أي اثر سلبي.وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ نازك الفتلاوي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تعلن حجر 35 شخصا في منازلهم لمخالطتهم مصابا بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تعلن حجر 35 شخصا في منازلهم لمخالطتهم مصابا بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).