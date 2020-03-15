إستمرار حملات التوعية وتوزيع البروشورات للقرى والمخيّمات

2020/03/15 | 11:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل نظّم القطاع الصحي في قضاء الحمدانية بالتعاون مع منظمات محلية ومتطوعين، حملات توعوية عن فيروس كورونا في عدّة أماكن في قضاء الحمدانية ، حيث هدفت الحملة إلى توعية الطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بكيفية المواجهة وطرق الوقاية من هذا الفيروس.وتناولت الحملة، التعريف بالفيروس والوقاية منه والتدابير اللازمة لمواجهة الفيروس …

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