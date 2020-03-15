برلماني لـ”العهد نيوز”: توحيد الموقف السياسي ضد الخروقات الامريكية سيقصم ظهر المعتدين

2020/03/15 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب ستار الجابري، القوى السياسية الى توحيد كلمتها لمواجهة إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من البلا.وقال الجابري في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية بحاجة إلى تظافر القوى السياسية”.واضاف أن “تشتت القرار يزيد من صعوبة إخراج هذه القوات ويصب في مصلحة تمدد بقاءها فترة أطول […]

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