2020/03/15 | 11:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت امانة بغداد ، انها باشرت بانشاء مسطح اخضر غرب العاصمة ،مؤكدة انها ادخلت طرق حديثة في عملية زراعة النباتات ولا سيما زراعة الثيل المعروف ( ثيل الرولات ) .وقالت الامانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إنه تم “ادخال طرق حديثة في عملية زراعة النباتات ولا سيما زراعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تستحدث طرق عملية في زراعة النباتات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تستحدث طرق عملية في زراعة النباتات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).