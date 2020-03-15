خاص لـ”العهد نيوز”.. الكشف عن اسباب امتناع وزارة المالية من ارسال الموازنة الى البرلمان

2020/03/15 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد رشيد، أن العجز المالي للعام الحالي تعدى ٥١ ترليون دينار عراقي، فيما بين ان نسبة العجز الكبير تمنع وزارة المالية من ارسال الموازنة الى البرلمان.وقال رشيد في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ لا زالت في ادراج وزارة المالية حتى اللحظة” مبينا أن “استمرار […]

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