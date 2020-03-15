الكعبي يحذر من الاستهانة بـ فايروس كورونا

2020/03/15 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …حذر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، من استمرار “الاستهانة واللا مبالاة” في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من تاثير فايروس كورونا، معتبراً أن دولاً عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات ضخمة لم تستطع مجاراة الفايروس.وقال الكعبي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، “ندعو أبناء الشعب العراقي إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية […]

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