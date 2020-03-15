صحة إقليم كردستان تخضع 20 روسيا من العاملين بشركة “غاز بروم” للحجر الصحي

2020/03/15 | 11:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في إقليم كردستان، اخضاع عشرين شخصا من العاملين بشركة “غازم بروم” الروسية للطاقة، لإجراءات الرقابة الطبية والحجر، بعد عودتهم من روسيا إلى الإقليم.وأوضح مصدر مطلع في الإقليم، ان الأشخاص الذين شملتهم إجراءات الحجر، هم من العائدين … Readmore

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