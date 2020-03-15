تقرير : سان جيرمان سيعمل على اغراء رياض محرز للانتقال الصيف المقبل

2020/03/15 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، على طاولة باريس سان جيرمان، لضمه خلال الصيف المقبل.ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن سان جيرمان سيعمل على إغراء محرز، لا سيما أن الفريق الفرنسي سيشارك في دوري أبطال أوروبا.ويعاني مانشستر سيتي من عقوبة الحرمان من المشاركة أوروبيًا […]

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