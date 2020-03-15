العثور على أصغر الديناصورات في العالم

2020/03/15 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على جمجمة أحد أصغر الديناصورات في العالم، حيث بلغ طوله بوصتين فقط، محفوظة جيدا في العنبر وتكشف عن عيون منتفخة و100 من الأسنان.وأوضح الباحثون، الذين قالوا إنهم “فوجئوا” بالاكتشاف، أن الديناصور المجنح الشبيه بالطيور، يبدو وكأنه “نفق في الأمس”.وباستخدام العينة التي تصغر حجم العنب البري، تمكّن فريق البحث من إنشاء نموذج في […]

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