مرور البصرة: منع سير مركبات الحمل الكبيرة على جسر الزبير

2020/03/15 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلنت مديرية مرور محافظة البصرة انه سيتم وضع عارضة بأرتفاع 3 متر وربع عند الصعود في بداية جسر الزبير بممري الذهاب والأياب لمنع مرور مركبات الحمل الكبيرة (التريلات واللوريات والصهاريج والخباطات) حتى بعد الانتهاء من اعمال صيانه الجسر حفاظاً عليه، فيما سيسمح بمرور مركبات الحمل الصغيرة.كما اشارت المديرية في بيان […]

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