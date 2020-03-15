2020/03/15 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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كربلاء تعلن حظر التجوال اعتباراً من يوم غد وحتى اشعار آخر

يتبع.



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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الأحد (14 آذار 2020)، بأن القوات الأمنية أغلقت عدداً من المرافق الاجتماعية، والأماكن العامة في المحافظة، حذراً من تفشي فايروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي ، الاحد 15 اذار 2020، العراقيين بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والاجراءات الوقائية التي تصدرها خلية الازمة والجهات الطبية المختصة، للوقاية من فايروس كورونا ومنع

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم) من محافظة واسط، الاحد (15 آذار 2020)، بإغلاق سيطرة اللج، منفذ الدخول من واسط الى العاصمة بغداد تنفيذاً للقرار القاضي بمنع التنقل بين المحافظات، كإجراء وقائي ضد فايروس كورونا.

وقال مراسلنا، إن الق

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