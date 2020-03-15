نائب: بقاء القوات الامريكية أشد خطورة من فايروس كورونا على الشعب العراقي

2020/03/15 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، منصور البعيجي، الاحد (15 آذار 2020)، أن بقاء القوات الامريكية على الاراضي العراقية أشد خطورة من فايروس كورونا على الشعب العراقي، على حد تعبيره.

وذكر المكتب الإعلامي للبعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير طالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات وقرارات صارمة بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الاجنبية من أراضينا، على اعتبار ان بقاء هذه القوات داخل الاراضي العراقية هو اشد فتكاً من فايروس كورونا على ابناء الشعب العراقي بجميع طوائفه".





وأضاف، أن "استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا واتهام فصائل المقاومة المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، ما هو الا مسرحية وصنيعة من قبل الامريكان، حتى يستخدموها ذريعة لاستهداف مؤسساتنا الامنية والمدنية بشكل صارخ، واستخدامها وسيلة لإبقاء قواتهم مدة اطول داخل الاراضي العراقية".

وطالب البعيجي "الحكومة العراقية بأن تقوم بواجبها للدفاع عن سيادة البلد وتتخذ كافة الإجراءات من تقديم دعوى ضد القوات الامريكية لدى مجلس الامن الدولي، واشعار هذه القوات المتواجدة على اراضينا بالانسحاب بأسرع وقت ممكن ولامكان لهم داخل الاراضي العراقية".

وأوضح، أن "هذا الاعتداء الامريكي السافر على قواتنا ومؤسساتنا المدنية يجب ان لا يتكرر، وهذا هو واجب الحكومة العراقية لذلك يجب ان تتحرك وعلى كافة المستويات، لإخراج القوات الاجنبية وتطبيق قرار البرلمان، وان لا تكتفي بتقديم مذكرات الاحتجاج لأنها المسؤولة عن حماية الشعب من اي اعتداء خارجي او داخلي، لذلك صار لزاما عليها اخراج هذه القوات من اراضينا بأسرع وقت".

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أكد رئيس كتلة بدر البرلمانية، حسن الكعبي، الأحد (15 اذار 2020)، أن العراق سيكون له موقفاً آخر من الوجود الاجنبي والامريكي على ارض البلاد في حال رفضوا الخروج.

وقال الكعبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سيادة البلاد ي

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رد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، الأحد (15 آذار، 2020) على أنباء تحدثت عن بيع الوظائف في وزارته بـ 8 آلاف دولار.

وجاء في تعليق لأحد المدونين، على مدونة وزير الكهرباء، بمنصة تويتر، مطالبا إياه بـ"وقف البيع والشراء بعقود

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اعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش ، الاحد (15 آذار 2020)، عن قلقه من ’’الهجمات المتكررة’’ في العراق والمنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية نحو تهدئة الوضع.

وقال المتحدث

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