2020/03/15 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة سيطلب رسمياً إعلانه بطلاً لبطولة الدوري الإسباني “لا ليغا” في حالة صدور قرار إلغاء المسابقة هذا الموسم.

وأعلن الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا رسمياً منذ عدة أيام توقف جميع المسابقات الخاصة بكرة القدم لمدة على الأقل أسبوعين بعد تفشي فيروس ووباء كورونا في البلاد الإسبانية.

وتوقف نشاط كرة القدم بشكل رسمي في أغلب أندية إسبانيا بعد قرار تأجيل الليغا وأيضاً المسابقات الأوروبية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد انتشار كورونا في القارة العجوز.

واضافت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن" برشلونة بطل الشتاء والمرحلة الأولى ومتصدر المسابقة حالياً بعد انتهاء حوالي 70% سيطلب أن يكون بطلاً رسمياً حال إلغاء البطولة".

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد مرور 27 جولة من عمر الدوري الإسباني.

بغداد اليوم-متابعة

لم يقف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مكتوف الأيدي إزاء فيروس كورونا المستجد، إذ وضع جميع الفنادق التي يمتلكها في بلاده تحت خدمة المشافي لعلاج المصابين.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، ف

بغداد اليوم - بغداد

قررت اندية الشرطة والجوية والطلبة إيقاف نشاطاتها اعتبارا من، اليوم الاحد، (15 آذار 2020) بناءً على توجيهات خلية الازمة وبيان الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وذكر نادي الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم):" استناداً الى توجيها

بغداد اليوم _ متابعة

قررت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم السبت، استمرار منافسات دوري الخليج العربي بدون حضور الجماهير مع أخذ الاحتياطات اللازمة فيما يخص إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا .

وأصدرت رابطة المحترفين بيانا قالت فيه: انه

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