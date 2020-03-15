شاهد .. من يقف وراء قصف معسكر التاجي؟

2020/03/15 | 11:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار المتحدث بإسم حركة أنصار الله الأوفياء العراقية الى بيان القيادة المشتركة العراقية قائلاً بأن مطالب أبناء الشعب العراقي هي خروج القوات الأجنبية ب...

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