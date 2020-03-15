شاهد .. ما هي رسائل الضربة الصاروخية على قاعدة التاجي؟

2020/03/15 | 11:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الكاتب والباحث السياسي اللبناني الدكتور محمد مرتضى بأن أهمية الضربة التي حصلت يوم السبت على معسكر التاجي فائقة جدا بإعتبار أنها جاءت بعد الإعتد...

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