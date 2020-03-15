2020/03/15 | 11:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعملوا على نشر "كورونــا" فهو يسرع ظهور "المهدي" .. دعوة رجل دين لــ "شعبه" !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعملوا على نشر "كورونــا" فهو يسرع ظهور "المهدي" .. دعوة رجل دين لــ "شعبه" !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).